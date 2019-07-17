"المنصور للسيارات" تطلق خدمة نجدة عملاء أوبل وشيفورليه على طريق الساحل

كتب: باسل الحلواني
أطلقت المنصور للسيارات، خدمة جديدة وحصرية لعملائها، تهدف إلى مساعدة عملاء أوبل، وشيفروليه، في حال تعرضهم لأعطال الطريق، أثناء السفر خلال فصل الصيف، حيث دفعت الشركة بفريق من مهندسي الصيانة لإجراء خدمات الصيانة السريعة للعملاءالذين يواجهون أعطالا على الطريق، وفي حالة وجود عطل يتطلب نقل السيارة إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة، فإن المنصور للسيارات، توفر أوناش مجانية لعملائها، لنقل السيارة إلى أقرب مركز خدمة ، بالإضافة إلى توفير سيارة بسائق خاص لتوصيل العميل وأسرته إلى وجهتهم من أجل استئناف الاجازة.
ومن المنتظر أن تتوافر هذه الخدمات لكل عملاء أوبل، وشيفروليه، طوال شهري يوليو، و أغسطس، في الساحل الشمالي، بدءاً من سيدي كرير، ووصولا إلى سيدي عبد الرحمن، من خلال الرقم الساخن16424.
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