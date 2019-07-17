"دي إس تيتشيتاه" تفوز بلقب فورمولا إي للفرق

كتب: باسل الحلواني

انتزع فريق "دي إس تيتشيتاه"، لقب الفرق، كما حصل سائقه جون-إريك فيرن على لقب السائقين ليصبح أول بطل حاصل على اللقب مرتين في تاريخ بطولة "فورمولا إي"، فبعد منافستين ضاريتين في حي ريد هوك بمدينة بروكلين، حافظ جون-إريك على ثباته عند عبور خط نهاية البطولة لموسم 2018/2019.

وأعرب مارك بريستون مدير فريق "دي إس تيتشيتاه" عن سعادته بالفوز باللقب وقال "عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لم يكن من الممكن أن تبدأ بشكل أسواء مما بدأت به، مع الأحداث الفوضوية التي وقعت على مسار السباق، ولكنها أنتهت بأفضل صورها عندما فزنا باللقب للمرة الثانية، فيمكن للناس الفوز بالبطولة مرة واحدة ولكن أن تحافظ على الصدارة وتفوز بالبطولة مرة ثانية فهذا هو الأمر الأصعب والذي

يعزز مكانتك الرائعة، أود أن أهنيء جون-إريك وجميع أفراد الفريق، لأن رياضة سباقات السيارات هي رياضة جماعية، ففي نهاية اليوم يحتاج الفريق لتضافر الجهود ومسابقة الزمن والعمل على مدار الساعة".

أما هافييه ميستالان بينون، مدير أداء فريق "دي إس تيتشيتاه" فقال "هذه هي رابع سنه نشارك فيها في بطولة فورمولا E وكان هدفنا دائمًا هو الفوز، وهو ما حققناه، فنحن أبطال الفرق مع "دي إس تيتشيتاه" وأبطال السائقين مع جون-إريك فيرنيه، لقد حققنا فوز تاريخي ونحن فخورين جدا لتحقيق هذا المستوى من الأداء، فيجب أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومع الأشخاص المناسبين كذلك،

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فيجب أن يكون الفريق بأكمله فخورين جدًا، لقد فعلناها وفوزنا باللقب".

من جانبه أحتفل جون-إريك فيرنيه، بطل العالم لسباقات فورمولا إي مرتين بالفوز وقال "كان يوم لا يصدق، لم تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بالشكل الذي توقعناها ولم تكن مثالية، ولكن هذا ليس مهمًا الآن لأننا تغلبنا على تلك الصعاب وتمكنا من الفوز بلقب البطولة، لازلت لا أصدق أني السائق الأول في العالم الحاصل على اللقب مرتين، ولا يمكنني إلا أن أشكر فريقي المذهل وجميع المشاركين وراء الكواليس في تحقيق هذا النصر."

وعلى صعيد متصل قال أندريه لوتير "تهانينا الكبيرة لجون-إريك فيرنيه ولفريق تيتشيتاه بأكمله، لم يسبق لي رؤية فريقًا مثل هذا في مسيرتي الرياضية بالكامل من قبل، ولقد استحق الجميع هذا الفوز التاريخي باللقب للمرة الثانية، أتمنى لو كان بإمكاني المساهمة في توسيع فارق الفوز عن هذا، ولكن عطلة نهاية الأسبوع الفوضوية التي قابلتنا، هذا قد يحدث أحيانًا، ولكن المهم هو أننا أبطال السائقين وفرق العمل".