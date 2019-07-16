مصادر: مرسيدس ستوقف إنتاج X-Class بيك أب

الخليج ٣٦٥ نت – من كان يتوقع أن بيك اب فاخرة لن تكتسح الأسواق في المبيعات، الجميع ربما ما عدا مرسيدس، والتي طرحت X-Class المبنية على نيسان نافارا منذ عامين بدون نجاح كبير حتى الآن.

وقد أشارت تقارير أخيرة أن الشركة الأم دايملر تخطط لوقف إنتاج X-Class كليةً ضمن جهود الشركة لخفض النفقات والتركيز على الربحية، وهو ليس مفاجئاً إذا علمنا أن مرسيدس باعت 16,700 نسخة فقط من X-Class العام الماضي.

ربما من أهم العوامل التي أثرت على المبيعات هو عدم طرح X-Class في أمريكا، والتي تحتوي على أكبر سوق بيك اب في العالم، كما تأثرت الصورة العامة بعدة استدعاءات قامت بها مرسيدس للبيك اب لمشاكل مختلفة.

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غالباً المشكلة الأهم التي تواجه X-Class هو سعرها المرتفع، والذي يصعب على المشترين تبريره لكونها في النهاية نيسان نافارا بشعار مرسيدس ولمسات التصميم الخارجي والداخلي للشركة الألمانية.

ويبدأ سعر X-Class من 41,500 دولار (156,000 ريال)، ولكن نسخة محرك V6 بنظام الدفع الرباعي يصل سعرها إلى 66,100 دولار (248,000 ريال).