دودج تشالنجر SUV تظهر في تصميم تخيلي

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الخليج ٣٦٥ نت – شركات السيارات بدأت بالفعل بالدخول لعالم الـ SUV الرياضية، وأفضل أمثلة أمامنا هي بورش كايين التي تحمل بصمة الشركة الألمانية الخاصة ولامبورجيني اوروس التي تحمل سمات افينتادور داخلها رغم حجمها الكبير، وفي المستقبل سنرى قريباً SUV من فيراري وموستنج كروس اوفر كهربائية من فورد.
ما وضع جنرال موتورز من كل هذا؟، الشركة بالفعل لديها جيب جراند شيروكي تراكهوك، ولكن بخلاف الأداء، تبدو السيارة مماثلة من ناحية الشكل لجراند شيروكي عادية، وإن كانت أعرض بقليل وأكثر شراسة.
ماذا عن تطوير SUV مبنية على سيارة رياضية أو عضلية حالية؟، فورد بالفعل ستفعلها مع موستنج، ما يفتح المجال لجنرال موتورز بفعلها مع كمارو او حتى كورفيت، وبالنسبة لفيات كرايسلر فلم لا نرى SUV مبنية على دودح تشالنجر؟، هي فكرة تبدو غريبة ولكن في عصر الـ SUV الذي يكتسح العالم حالياً، نتوقع تحقيق سيارة كهذه لمبيعات جيدة.
الفنانون لدى موقع Kolesa بالفعل قاموا برسم صور توقعية لتشالنجر SUV، والتي تبدو أنيقة في المقدمة وإن كانت الخلفية تحتاج لبعض التعديلات.. مع ذلك الفكرة تظل خيالاً ولا توجد خطط معلن عنها أو مسربة لتحويل تشالنجر إلى SUV، على الأقل للوقت الحالي.
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