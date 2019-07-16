عروض تأجير للتمويل الصيفية على سيارات كيا وفورد وهيونداي وتويوتا ونيسان وام جي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة تأجير للتمويل عن عروض على السيارات في الصيف تحت شعار “عروض أحر من الصيف”، وهي تشمل مختلف العلامات التجارية. علامات السيارات المشمولة: – كيا – فورد – هيونداي – تويوتا – نيسان – ام جي – اوتو زون بالبيد مميزات العروض: Advertisements – بدون تحويل راتب – تأمين شامل – سهولة السداد – خدمات ما بعد البيع – بدون دفعة أولى – بدون رسوم إدارية – نسبة ربح وتأمين ميسرة – دفعة مؤجلة 25%

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