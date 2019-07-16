4 مميزات نريدها في تويوتا لاندكروزر 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تقترب تويوتا من تدشين الجيل القادم لـ لاندكروزر، حيث متوقع ظهورها أمام العالم خلال العام المقبل كموديل 2021.

وتشتهر لاندكروزر بأدائها المبهر مع الطرق الوعرة والقاسية وداخليتها الرحبة التي تسع ثمانية أفراد وقدرتها على سحب أوزان ضخمة، ولأجل الاستمرار في المنافسة في عالم السيارات المتغير باستمرار نقترح هنا عدة تحسينات نأمل برؤيتها في لاندكروزر القادمة.

1- كفاءة أفضل في استهلاك الوقود

لاندكروزر معروفة باستهلاكها الكبير للوقود بفعل محركها الكبير، ويتم تقدير الاستهلاك بـ 18.8 لتر لكل 100 كيلومتر، مقارنة بمتوسط لاندروفر وكاديلاك اسكاليد عند 12.3 لتر و14.1 لتر بالترتيب لكل 100 كيلومتر.

2- جعل السيارة مسلية أكثر في القيادة

من أهم عوامل المتعة أثناء القيادة هي الشعور بالتواصل المستمر وأهمية قراراتك أثناء القيادة، وبعض السيارات الحديثة تعجز عن توفير هذا الشعور بسبب الإلكترونيات الحديثة المختلفة.. لا شك في أن لاندكروزر سهلة ومريحة في القيادة ولكنها متوسطة في عامل المتعة برأي البعض.

العديد من الأنظمة مثل مساعد الانعطاف في الطرق الوعرة ونظام التعليق الديناميكي الحركي يساعد بقوة في التعامل مع أقسى أنواع الطرق، وربما لو وفرت السيارة وضعيات قيادة إضافية للسماح للسائق بأخذ أكبر قدر ممكن من التحكم المباشر في السيارة وضبط التعليق بما يناسبه سيكون الأمر الأفضل.

3- داخلية أكثر أناقة

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بسعر يتعدى 200 ألف ريال، داخلية لاندكروزر تبدو رخيصة في بعض المناطق.. أجل السيارة تمتلك مقاعد جلدية مريحة ولكن البلاستيك منتشر في الداخلية وتصميم الكونسول الأوسط غير منظم بعض الشيء، كما قد يكون من الأفضل استخدام شاشة لمسية أكبر وأفضل بضوابط مباشرة خلالها، وتغيير تصميم الداخلية ليكون مبسط وأكثر أناقة، ونشير إلى تيسلا موديل X كمثال ممتاز لداخلية عصرية للغاية وفاخرة المظهر بسعر مماثل للاند كروزر.

4- التعليق الهوائي

لاندكروزر تتمتع بارتفاع كبير عن الأرض، وهو أمر ممتاز عند التعامل مع الطرق الوعرة ولكنه غير مناسب مع الطرق السريعة حيث يؤثر على كفاءة الأداء الإيروديناميكي ويؤثر مباشرة على استهلاك الوقود.

من الأفضل عادة تقليل الارتفاع عن الأرض عند القيادة على الطرق العادية، كما أن الأمر أكثر راحة في هذه الحالة، وكل هذا ممكن عبر نظام تعليق هوائي فعال يتغير حسب وضعية الطريق ووعورته.

تويوتا لاندكروزر 2021- تصميم تخيلي:

تويوتا لاندكروزر 2019 – إصدار التراث: