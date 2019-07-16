“بالفيديو والصور” فولفو صنعت سيارة عسكرية تنافس همر

الخليج ٣٦٥ نت – أنظمة التوجيه الرباعي ليست جديدة، حيث رأيناها في العديد من الموديلات على مدار العقود الأخيرة، وهي أنظمة تحسن من التحكم والمناورة والثبات في السرعات المنخفضة والمرتفعة على حد سواء، ولكن هذه الأيام من النادر رؤية سيارات بتوجيه رباعي، ما عدا بعض الموديلات الفاخرة.

الاستثناء هنا مع هذه السيارة العسكرية العملاقة المسماة Arquus Scarabee، والتي تم صنعها من شركة Arquus Defense التي اشترتها فولفو في 2018.

ما يميز هذه السيارة ليس تشابهها مع الهامفي الأمريكية أو استخدامها لنظام تعليق متكيف وقدرتها على حمل 1800 كيلوجرام، بل نظام توجيهها الرباعي الذي يسمح لها بالسير بشكل جانبي أو أي اتجاه يرغب فيه السائق، هذا لأن العجلات بإمكانهم الدوران بشكل منفصل عن الأخرى، كما أن السيارة تأتي أيضاً بدفع رباعي، ما يعني أن القوة يتم إرسالها لجميع هذه العجلات.

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من ناحية القوة فالسيارة تعتمد على محرك ديزل بقوة 300 حصان مع موتور كهربائي بقوة 103 حصان، وهذا النظام الهجين يدعم أداء هذه السيارة العسكرية الضخمة التي تزن 6.6 طن.

بخلاف نظام توجيهها الرباعي ومولدها الهجين، تم تصميم Arquus Scarabee ليتم إنزالها عبر الهواء، ما يجعلها اختياراً عسكرياً ممتازاً، ومن المتوقع انضمام السيارة للجيش الفرنسي بحلول 2025.