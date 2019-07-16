عرض عبداللطيف جميل على تقسيط كيا اوبتيما 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت عبداللطيف جميل للتمويل أفضل عروض السيارات الجديدة على سيارات كيا 2019 التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة فروع تزيد عن 160 فرعاً منتشرة في أرجاء المملكة. السيارة المشمولة في العرض: -كيا اوبتيما LX 2019 السعر: 96,900 ريال

القسط الشهري: 1,631 ريال Advertisements

الدفعة الأولى: 0 ريال

عدد الأشهر: 60 شهر

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