تراجع مبيعات "الملاكي" وارتفاع الشاحنات والحافلات

كتب: باسل الحلواني

كشف أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مايو 2019، حيث بلغت 60.207 وحدة، مقارنةً بـ 63.948 وحدة خلال 2018.

وتوقع "أميك" ارتفاع المبيعات في النصف الثاني من 2019، مؤكدًا أنها ستعوض الفجوة التي حدثت خلال النصف

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الأول، وبذلك يصبح إجمالي المبيعات السنوية ضمن معدلاتها الطبيعية.

ويعد قطاع سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر تضررًا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، حيث تراجعت مبيعاته إلى 41.154 وحدة مقارنة بـ45.919 وحدة خلال نفس الفترة من العام 2018.

أما قطاعي الشاحنات وحافلات الركاب

فهما بمثابة قاطرة للسوق في 2019، إذ بلغ إجمالي مبيعات الشاحنات في الفترة من أول يناير وحتى آخر مايو 13.363 وحدة مقارنة بـ12.620 وحدة في 2018، فيما بلغت مبيعات الحافلات خلال الفترة ذاتها 5.690 وحدة بزيادة 199 وحدة عن العام الماضي.

وبحسب تقارير فإن نمو المبيعات بقطاعي الشاحنات وحافلات الركاب

يأتي مدعومًا بالنشاط الاقتصادي الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة وبخاصة في قطاعي التشييد والبناء والسياحة.