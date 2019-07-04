«أودي» تكشف رسمياً عن سيارة رياضية جديدة

أزاحت شركة صناعة السيارات الألمانية أودى، رسمياً الستار عن طراز رياضى من سيارتها الشهيرة A8

ويحمل الطراز الرياضى الجديد محركاً سعة 4.0 لتر، بقوة 420 كيلووات/571 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

وزودت أيقونة أودي، بمحرك هجين مع مولد بدء 48 فولت، ليدفع السيارة البالغ طولها 5.17 متر من الثبات إلى 100 كم/س فى أقل من 5.0 ثانية، فى حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

ومن ناحية التصميم الخارجى لسيارة أودى A8 موديل 2020 تتمتع هذه السيارة بتصميم عصرى محافظ مع خطوط انسيابية مع اللمسة الرياضية التى تشتهر بها سيارات أودى كما حصلت السيارة على أبعاد متوازنة بين عجلات السيارات الأربع، ولم تكشف «أودي»، حتى الآن عن أسعار السيارة، أو معدلات استهلاك الوقود.