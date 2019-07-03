شيفروليه تاهو 2021 الجيل القادم تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما تم اعتبار شيفروليه تاهو المعيار الذهبي لسيارات الـ SUV الأمريكية الكبيرة، وتعمل الشركة حالياً على تطوير الجيل القادم من السيارة، والذي سيحصل أخيراً على نظام تعليق خلفي مستقل، لتحسين التوجيه وراحة القيادة بشكل ملحوظ، كما سيؤدي لازدياد المساحة الداخلية والتخزينية لها.
تاهو القادمة ستشارك منصتها مع الجيل القادم من سوبربان وكاديلاك اسكاليد وجمس يوكون، كما ستعتمد على معمارية جديدة تسمح بتحديثات هوائية عن بعد وحماية شبكية إلكترونية متقدمة.
وستتوفر تاهو بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بجانب محركات V8 سعات 5.3 و6.2 لتر، كما نتوقع مولدات هجينة لاحقاً في عمر الموديل، مع جير 8 و10 سرعات وأنظمة دفع رباعي وخلفي.
وستواجه شيفروليه تاهو منافسة مباشرة من فورد اكسبيديشن ونيسان ارمادا وتويوتا لاند كروزر، ومن المتوقع الكشف عنها هذا الخريف وطرحها بعدها بفترة قصيرة بسعر يتعدى 50,000 دولار (188,000 ريال).
شيفروليه تاهو 2021 – تصميم تخيلي:
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