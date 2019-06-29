“صور حصرية” ظهور تصميم نيسان باترول 2021 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما عُرفت باترول بكونها سيارة نيسان الأيقونية بطل الدروب، وذلك منذ إطلاقها في 1951، وبما أنها لم تحصل على تحديث منذ 2010، تستعد نيسان حالياً للكشف عن جيلها الجديد كلياً القادم كموديل 2021، وقد تمكننا مؤخراً في الخليج ٣٦٥ نت من الحصول على على صور حصرية تكشف لنا تفاصيل تصميمها الجديد من الأمام والخلف.

تشير أبعاد التصميم في الصور لقدوم باترول الجديد مع طابع أكثر هجومية كي تدل على قدرتها بمجابهة الطرق الوعرة دون مشكلة، خاصة مع المظهر الخلفي العضلي بعض الشيء، أثناء المحافظة على مظهر شبك حرف V الأمامي الأيقوني من نيسان، وهو ما يتفق مع ما رأيناه سابقاً أثناء اختبار نسخة مموهة من نيسان باترول على الطرقات الإماراتية.

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وغالبا ما سيتم توفير باترول 2020 بمحركين V8 وV6، على أن يتاح طراز هجين منفصل أو تكون كل النسخ هجينة لدواعي مستويات الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود، كم سيطال التحسين الهيكلة أيضاً، حيث ستزداد صلابتها مع توفير تجربة قيادة فاخرة مريحة على الطريق.

هذا ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل الجديد من نيسان باترول الجيل السابع في وقت ما خلال 2020، على أن تصل للأسواق في 2021.