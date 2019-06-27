كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الشراء.. قائمة بأرخص 7 سيارات زيرو في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل الشراء يمكنك العرف على أسعار السيارات الزيرو في السوق المصري، وتنتمي هذه السيارات لعلامات تجارية يابانية وروسية وأمريكية وصينية، وتبدأ أسعارها من 134 ألف جنيه لـ 180 ألف جنيه، لذا إليكم أسعار السيارات الزيرو الأرخص في السوق المصري:

سوزوكي ألتو

تتربع سوزوكي ألتو الهاتشباك على عرش أرخص السيارات الجديدة في السوق المصري، ويبلغ السعر الرسمي للسيارة اليابانية طراز 2019، 133.900 جنيه، وهي متاحة بفئة واحدة بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلو متر.

لادا جرانتا

تقدم السيارة لادا جرانتا الروسية طراز 2019 فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات ويصل سعرها الرسمي 147.000 ألف جنيه.

وتقدم السيارة الروسية التى يتم تجميعها في مصر بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 88 حصانًا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، وتتمكن السيارة من التسارع من 0 - 100 كم خلال 11.4 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 172 كم/ ساعة.

وتتوفر هذه السيارة الصينية في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات، ويصل سعرها الرسمي لـ 163.900 جنيه.

وتعمل هايما M3 بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 107 حصانًا، الذى يعطيها القوة للتسارع من 0 - 100 كم خلال 10.5 ثانية، وتعتمد على ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتصل السرعة القصوى لها 170 كم/س.

شيري إنفي

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تنتمي شيري إنفي للسيارات السيدان العائلية، وتُتاح هذه السيارة الصينية بفئة واحدة فقط في السوق المحلى مصر، بسعر رسمي يبدأ من 175.000 جنيه.

شيري إنفي مزودة بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، بقوة 109 حصان، يمكنها من التسارع 0 – 100 كيلو متر خلال 10.5 ثانية، كما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى 175 كم/س.

"سينوفا" A1

تقدم السيارة الصينية فى مصر "سينوفا" A1 بعدد من المواصفات التي تجعلها خيار جيد للباحثين عن سيارة جديدة أوتوماتيك بسعر مناسب فى السوق المحلى المصري.

وزودت "سينوفا" A1 الهاتشباك بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتمكن السيارة من الوصول إلي سرعة قصوي تصل إلي 160 كم/س.

وتقدم "سينوفا" A1 بـ 4 فئات من التجهيزات، حيث تبدأ الفئة القياسية بسعر 157.000 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 161.000 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 166.000 ألف جنيه، فيما بلغت سعر الفئة الأعلى تجهيزًا 178.000 ألف جنيه.

"BYD F3"

تقدم "BYD F3" الصينية في مصر بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتأتي السيارة الصينية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 177.000 ألف جنيه.