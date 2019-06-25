كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي تعمل على إنتاج سيارة كهربائية بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شركة بنتلي في العمل على إنتاج سيارة كهربائية بالكامل، و من المتوقع قدومها بحلول عام 2025، وتنوي العلامة الفاخرة أن تهتم مستقبلاً بخط إنتاج السيارات الكهربائية كونها تستحوذ على اهتمام الكثير.

وقال كريس كرافت عضو مجلس الإدارة: "الخطوة الكبيرة القادمة هي إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل، وهو ما سنفعله بحلول 2025، كما إن أكثر من 30% من مشتري السيارات الفاخرة مهتمون بالسيارات الكهربائية، والتي ستلعب دوراً كبيراً في مستقبلن".