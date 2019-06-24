مقارنة بين رولز رويس جوست وبنتلي فلاينج سبير: ملوك السيدان الأكثر فخامة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي مؤخراً عن فلاينج سبير 2020 الجديدة كلياً في محاولة لإعادة إنعاش الموديل واستعادة مبيعاته التي تباطأت على مدار السنين، وتمثل السيارة منافسة قوية لرولز رويس جوست، والتي تعمل بدورها على تطوير موديل جديد كلياً لجوست بوزن أخف ودفع رباعي، ولكن حتى ذلك الحين، لنقارن بين الاثنين في وضعهم الحالي.

السعر

بنتلي لم تكشف عن سعر فلاينج سبير 2020 بعد ولكن إذا افترضنا عدم ابتعادها عن أسعار موديل 2018، فسيبدأ الثمن من قرابة 225,000 دولار (841,000 ريال) لمحرك W12، مع انخفاضه في الغالب لحوالي 190,000 دولار (710,000 ريال) لمحرك V8، كلاهما أرخص بكثير من رولز رويس جوست التي تبدأ من 311,900 دولار (1.16 مليون ريال).

الأداء

بالاعتماد على محرك W12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر، تصل قوة فلاينج سبير إلى 626 حصان وعزم الدوران إلى 900 نيوتن.متر مع دفع رباعي وجير مزدوج بثمان سرعات، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 96 كم\س في 3.8 ثانية فحسب.

رولز رويس لا تهتم كثيراً بأداء سياراتها على الخطوط المستقيمة، لتتسارع جوست إلى 96 كم\س في أقل من خمس ثواني، مع ضخ محركها V12 تيربو مزدوج سعة 6.6 لتر لـ 563 حصان مع عزم دوران 820 نيوتن.متر.. وبينما تتفوق فلاينج سبير في الأداء، تتفوق جوست في التركيز على الراحة أثناء القيادة.

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التصميم

من ناحية التصميم الخارجي فمن الصعب أن نجد عيوباً في كليهما.. فلاينج سبير حصلت على تصميم محدث منعش بينما تمتعت جوست دائماً بمظهرها المهيب الذي يميز جميع موديلات رولز رويس، بدقة لامتناهية في التفاصيل.

بالنسبة للداخلية فأيضاً نرى تميزاً في السيارتين بأفخم المواد، وإن وجدنا فارقاً رئيسياً بينهما، في التقنية تحديداً.. رولز رويس لا تهتم كثيراً بتقديم أحدث التقنيات في سياراتها، لذلك نرى اعتمادها على نسخة أقدم لنظام iDrive لبي ام دبليو، وبالمقارنة تعتمد فلاينج سبير على وسيط جديد مأخوذ مباشرة من كونتيننتال GT مع لمسات أخرى عصرية في المقصورة.

الحكم النهائي

من هذه المقارنات القصيرة، قد تبدو فلاينج سبير متفوقة على جوست، على الورق على الأقل، ولكن مع قدوم موديل جديد كلياً لجوست قد نرى احتدام المنافسة بين الموديلين الفاخرين.. الاختيار بينهما أمر صعب، لأن كل منهما يتميز في مجاله، بنتلي صنعت فلاينج سبير كسيدان فاخرة أكثر رياضية، بينما تركز رولز رويس على الراحة المطلقة لسياراتها.. كلاهما نجح في مجاله لأقصى درجة.