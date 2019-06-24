تنظيم بطولة في جدة للسيارات والطائرات اللاسلكية

الخليج ٣٦٥ نت – في يوم الجمعة الموافق 5 يوليو المقبل، سينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد بطولة جدة للسيارات اللاسلكية والطائرات “فئة دريفت” في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.

وبالنسبة للطائرات، ستتضمن البطولة فئة واحدة وهي طائرات أندور، في حين ستشمل بطولة السيارات فئتي الدريفت للدفعين الخلفي والامامي.

ويشترط الاتحاد على المشاركين امتلاك عضوية الاتحاد والتسجيل عبر الموقع الالكتروني والتقيد بشروط وقوانين لائحة البطولة التي سيتم إعلانها بعد تحديد عدد المشاركين.

وقد حدد الاتحاد موعد الأول من يوليو المقبل للتسجيل في كلتا البطولتين.