مواصفات النظارات الشمسية الملائمة للقيادة في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – مع بداية فصل الصيف رسمياً ترتفع درجة الحرارة بصورة كبيرة، وتزداد حدة أشعة الشمس مما تسبب بعض الأضرار على الجسم في حال التعرض إليها لفترة طويلة خاصة العينين.



لذا نوهت الجمعية الألمانية “الرؤية الجيدة” على ضرورة ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة خلال فصل الصيف خاصة عند اشتداد أشعة الشمس وقت الظهيرة، وذلك من أجل التمتع برؤية جيدة ترفع درجة سلامة القيادة، وتحافظ على سلامة العينين من التأثير السيئ لأشعة الشمس الضارة.



وأكدت الجمعية الألمانية على وجود شروط خاصة يجب أن تتواجد في النظارة الشمسية التي سوف يقوم قائد السيارة بارتدائها، وهي أن تكون ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية الجانبية.

وأضافت الجمعية أنه يجب أن تكون النظارة ذات جودة مناسبة، كي تكون قادرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلا، وزيادة درجة التباين، مؤكدة على أن النظارات ذات العدسات المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

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كما أوصى الخبراء الألمان عند اختيار ألوان عدسات النظارة، أن يتم اختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي، نظرا لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي دون تزييف.



وأشارت كذلك الجمعية إلى أنه يمكن كذلك النظارات المتدرجة الألوان، ولكن بشرط أن يكون النصف السفلى منها لونه فاتح، حتى يستطيع قائد السيارة رؤية عناصر الاستعمال ولوحة العدادات بالسيارة بسهولة.

وأكد الخبراء أيضا على أهمية أن تكون النظارة الشمسية ذات فئة حماية من الإبهار مناسبة، مشيرة إلى أن درجة الحماية 3 تعد مناسبة لمنطقة البحر المتوسط.