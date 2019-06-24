المرور: عدم الوقوف وقوفا تاما عند إشارة أمامك يعد مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أكد المرور أمس الأحد على ضرورة التقيد بالوقوف التام عند إشارة أمامك، حفاظاً على السلامة المرورية، حيث قال: عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية يعد مخالفة مرورية.

يذكر أنه في وقت سابق أكد المرور أنه عند مخارج الطرق الرئيسية يجب تنبيه المركبات الأخرى وعدم الانتقال للمخرج بشكل مفاجئ.