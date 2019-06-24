هاميلتون يتوج بجائزة فرنسا الكبرى

Oprah Sagal – حقق البريطاني لويس هاميلتون فوزه السادس و79 في مسيرته من بطولة العالم للفورمولا1 بينما حل زميله في الفريق في المركز الثاني ليقودا معا الثنائية السادسة لفريق مرسيدس حتى الآن من أصل ثمانية سباقات مع تبقي 13 جولة على نهاية الموسم .
وحل تشارل لكلير سائق فيراري في المركز الثالث، وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الرابع بينما أنهى سيباستيان فيتيل سائق فيراري الذي حصل على نقطة أسرع لفة في سباق فرنسا في المركز الخامس .
وأنهى الإسباني كارلوس ساينز سائق مكلارين السباق في المركز السادس أمام دانييل ريكاردو سائق رينو، لكن السائق الاسترالي تعرض لعقوبتين زمنيتين كل منهما بخمس ثوان بسبب الخروج عن مسار الحلبة والعودة بشكل غير آمن واكتساب أفضلية ليتراجع للمركز 11.
وتقدم كيمي رايكونن سائق ألفا روميو إلى المركز السابع أمام نيكو هولكنبرج سائق رينو ولاندو نوريس سائق مكلارين الذي فقد ثلاثة مراكز في اللفة الأخيرة بسبب مشكلة هيدروليكية،وحل الفرنسي بيير جاسلي سائق رد بول في المركز العاشر حاصلاً على آخر نقطة.
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