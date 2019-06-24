“بالصور” اصطدام سيارة بتمساح عملاق في ولاية فلوريدا

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر ولاية فلوريدا الأمريكية بتماسيحها، حيث لا نهاية للقصص المتعلقة بهذه الحيوانات الشرسة هناك، آخرهم حادثة مؤسفة لاصطدام سيارة Semi بتمساح في منتصف ليل الثالث من يونيو.

طول التمساح كان 3 متر ووزنه 210 كيلومتر، ومع وصول السلطات لمكان الحادثة اكتشفوا أن التمساح لا يزال حياً وإن أصابه الذهول بسبب الحادثة ليمشي في دوائر حوله نفسه.. وقد صرح خبير التماسيح الذي تم طلبه لمكان الحادثة، بروديرك فاوجن، أنه كان أكبر تمساح تعامل معه في حياته.

فاوجن تمكن من وضع التمساح في سيارته، ولكنه كان مصاباً بشدة واضطر فاوجن لقتله لإراحته، مصرحاً: “لم يكن هناك سبب لإبقائه على الحياة وإطالة ألمه”.

وأشار فاوجن أن التماسيح تنتشر على الطرق السريعة في مايو ويونيو في فلوريدا لانه موسم التزاوج، ومن الواضح أن هذا التمساح لم يكن محظوظاً.