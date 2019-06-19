أشياء تساعدك على تبريد مقصورة السيارة في الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – ترتفع درجات الحرارة هذا العام في وطننا العربي بصورة غير مسبوقة، حيث يصل مقياس الحرارة في كثير من الدول إلى 50 درجة مئوية، وهو ما يسبب ضعف كفاءة مكيف الهواء في مواجهة مثل هذه الحرارة العالية خاصة مع السيارات القديمة، وهو ما يؤدي بدورة إلى ارتفاع درجة حرارة مقصورة السيارة، ويزيد من شعور السائق والركاب بعدم الراحة.



لذا سوف نقدم لكم اليوم عدد من النصائح التي تساعد على الشعور ببرودة هواء مكيف الهواء في مثل هذه الأجواء شديدة الحرارة خاصة مع السيارات القديمة التي تحتوي مكيفات ضعيفة بعض الشئ، أو في حال وجود خلل في بعض أجزاء منظومة التبريد.

سوائل مبردة وقطع ثلج



1- استخدام مياه أو ثلج

حاول تناول سوائل باردة أثناء قيادتك للسيارة، مثل الماء البارد أو مشروبا باردا كالقهوة المثلجة أو الشاي المثلج فإن ذلك يعمل على تنظيم درجة حرارتك بكفاءة أكبر ويجعل جسدك رطبًا بشكل سليم، ويساعدك على الشعور ببرودة هواء المقصورة.

2- وضع شيء مثلج خلف رقبتك

من المتعارف أن منطقة المعصم وخلف الرقبة هي مناطق النبض بالجسم، وهي متصلة بالجزء المتحكم فى درجة حرارة الجسم بالدماغ، لذا عند القيام بوضع شئ مثلج على تلك المناطق فأنه سوف يساعدك في الشعور بالبرودة.

3- تثبيت قماش مبلل أو به ثلج على فتحات التهوية

قم بتثبيت قماش مبلل أو بها ثلج على فتحات التهوية يساعد على برودة الهواء الخارج من المكيف.

الحفاظ على برودة المقصورة

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حاول الحفاظ على برودة الهواء في المقصورة قدر المستطاع، وذلك عن طريق عدة أشياء تفعلها، ومنها ما يلي:

1- قم بتظليل الزجاج الجانبي والأمامي للسيارة حسب ما تسمح به قوانين المرور في بلدك، حيث أن التظليل يخفف كثير من حدة أشعة الشمس التي تدخل للسيارة.

2- اترك جزء بسيط من النوافذ مفتوح بعد ركن السيارة، حتى تساعد في التخلص من الهواء الساخن داخل السيارة.

3- قم بركن السيارة في مكان مظلل، حتى لا تؤدي أشعة الشمس إلى سخونة السيارة بدرجة كبيرة يصعب معها عمل المكيف.

تغيير مواعيد القيادة

ابتعد قدر المستطاع من قيادة سيارتك في أوقات الذروة، أو فترة اشتداد أشعة الشمس، وفي حال كنت مسافر فيجب السفر في الصباح الباكر أو أثناء الليل، وابتعد عن المناطق التي بها زحام شديد.

اختيار الملابس المناسبة



قم بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، لأن هذه الأقمشة تسمح بمرور الهواء من خلالها، في حين أن الملابس الضيقة تحبس الحرارة داخل الجسم، كما يفضل ارتداء الأحذية الخفيفة التي بها فتحات وعدم لبس جوارب، حيث تلعب قدميك دورًا هامًا في التحكم بدرجة حرارة الجسم، كما أن الجوارب والأحذية المغلقة تشعرك بالاختناق والحرارة.