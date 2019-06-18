زوجة كارلوس غصن تطالب “ترامب” بمساعدة زوجها

الخليج ٣٦٥ نت – اتصلت زوجة مدير نيسان التنفيذي السابق، كارلوس غصن، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بغرض مساعدة زوجها ضمن معركته القضائية في اليابان، وذلك بعد أن تم اعتقال غصن هناك بشهر نوفمبر الماضي على خلفية تهم موجهة له حول مخالفات قانونية مالية.

قالت زوجة غصن، كارول غصن، التي تحمل الجنسية الأمريكية، أنها تود من الرئيس ترامب أن يتحدث لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حول توفير ظروف معيشية ومحاكمة عادلة لغصن، إلى جانب السماح لها بالتحدث مع زوجها واحترام افتراض برائته حتى تثبت تهمته، وهو ما يأتي قرب موعد اجتماع أقوى 20 دول اقتصادياً في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو.

أضافت كارول أنها لم تتحدث إلى زوجها منذ أن أعيد اعتقاله يوم 4 أبريل الماضي، قبل أن يطلق سراحه بشكل مشروط بعدها بثلاثة أسابيع، حيث تضمنت أحد هذه الشروط منعه عن مهاتفة زوجته، وهو ما تقول أنه غير إنساني تماماً.

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وعلقت كارول مضيفة أن كل ذلك كان يمكن حله بشكل ودي داخل الشركة، ولم يكن هناك داعي أن يصل الأمر لذلك الحد، كما أكدت أن زوجها بريء وسوف يثبت ذلك مع الوقت.

هذا ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها كارول مساعدة سياسية، حيث اتصلت سابقاً بالحكومة الفرنسية في أبريل الماضي لمساعدة زوجها، مع استمرار كارلوس غصن بنفي التهم الموجهة له، فيما صرح محاميه بأن الظروف التي يحتجز بها تعد خرقاً لحقوق الإنسان.