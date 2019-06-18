كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تُطلق موديل G 400 d بمواصفات مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس عن موديل G 400 d الجديد من الفئة G المخصصة للأراضي الوعرة ذات التصميم الصندوقي الكلاسيكي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل G 400 d الجديد يعتمد على سواعد محرك ديزل سعة 3 لتر بقوة 330 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 700 نيوتن متر، ما يجعله محرك الديزل الأقوى في تاريخ الطراز.

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وبفضل هذه القوة الكبيرة يتسارع الموديل G 400 d الجديد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.4 ثانية، بينما تصل سرعته القصوى إلى 210 كلم/س.

وتنص نشرة المواصفات الفنية للمحرك الجديد على استهلاكه معدل 9.6 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 253 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأعلنت مرسيدس عن طرح الموديل G 400 d الجديد خلال فصل الصيف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.