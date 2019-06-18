سيارات هيونداي ستتصل بالإسعاف أوتوماتيكيا إذا أصبت في حادث!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي عن تعاونها مع شركة MDGo لتطوير الجيل القادم من أنظمة السلامة المتطورة، وحسب تصريح مشترك تهدف الشركتان لنقل نظام التحليل الذكي للجروح من MDGo إلى سيارات هيونداي.

هذا النظام يستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي معقدة لتتبع حالة الركاب وتنبيه خدمات الطوارئ أوتوماتيكياً في حالة رصد جروح محتملة ناتجة عن الحوادث.. وتؤمن هيونداي أن هذا النظام سيمثل تحسناً كبيراً في خدمات الإنقاذ الطبي للحوادث عقب تطبيقه في السيارات.

هذا النظام سريع للغاية لدرجة أنه خلال 7 ثواني فقط من تسجيل اصطدام، سيتم إرسال تحليل مفصل بالجروح المحتملة لخدمات الطوارئ، ويستطيع النظام رصد ضغط الدم ونبض القلب وحتى وظائف عصبية مختلفة.

هيونداي لم تذكر موعد تطبيق نظام كهذا في سياراتها، بل صرحت أن الشراكة تمثل جزءاً من رؤية “حرية التنقل” وهدف خفض الحوادث في موديلاتها وحماية عملائها من عواقبهم.