تخفيضات تصل إلى 10 آلاف جنيه على عدد من طرازات "شيري"

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية للعلامة الصينية، والتي تضمنت تخفيضات بلغت 10 آلاف جنيه، على أسعار طرازي شيري "تيجو

3"، و و"أريزو 5".

ووفقاً لقائمة أسعار غبور، فإن أسعار "تيجو 3"، تراجعت إلى 225 ألف جنيه، بدلًا من 235 ألف جنيه، أما "أريزو 5"،

فأصبح سعر الفئة الأولى منها 219.9 ألف جنيه، بدلاً من 229.9 ألف جنيه، والفئة الثانية 229.9 ألف جنيه، بدلاً من 239.9 أف جينه، فيما استقرت أسعار باقي طرازات شيري الأخرى.. وتنشر "سيارات الوفد"، لقرائها أحدث قائمة سعرية لجميع طرازات شيري في مصر: