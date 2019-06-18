كتب: باسل الحلواني
أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية للعلامة الصينية، والتي تضمنت تخفيضات بلغت 10 آلاف جنيه، على أسعار طرازي شيري "تيجو3"، و و"أريزو 5".
ووفقاً لقائمة أسعار غبور، فإن أسعار "تيجو 3"، تراجعت إلى 225 ألف جنيه، بدلًا من 235 ألف جنيه، أما "أريزو 5"،
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات تصل إلى 10 آلاف جنيه على عدد من طرازات "شيري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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