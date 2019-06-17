“التجارة” استدعاء 58 سيارة بنتلي كونتيننتال GT لخلل يتسبب في الحوادث

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة “التجارة والاستثمار 58 سيارة بنتلي”Continental GT” 2018؛ ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa وكان هذا الاستدعاء لخلل في برمجة نظام التوجيه الكهربائي “ePAS” قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للنظام أثناء القياد ة؛ مما يزيد من احتمالية صعوبة توجيه السيارة وخطر وقوع حادث. وأكدت الوزارة على أهمية التواصل مع شركة ساماكو للسيارات؛ لاجراءات الإصلاحات مجاناً.

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