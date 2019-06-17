“بالفيديو” شاهد إعلان “بيحرك ملايين” مع محمد صلاح وموبيل 1

الخليج ٣٦٥ نت – قام نجم منتخب مصر لكرة القدم وجناح نادى ليفربول الإنجليزى، بإعلان جديد تحت رعاية شركة إكسون موبيل، وقد تم نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي.



وكان شعار الإعلان “حركة واحدة منك بتحركنا كلنا”، وذلك يبرز محبة الجماهير في مختلف بقاع الأرض للنجم العالمى العربي محمد صلاح وكذلك قدرة زيت موبيل 1 على تسيير ملايين السيارات مثله تماما، وظهر في الإعلان مجموعة من الحركات التي ابتدعها النجم العالمي محمد صلاح مثل استعانته برياضة “اليوجا” في الاحتفال بأهدافه، خاصة هدفه التاريخي الصاروخي الذي سجله في مرمى فريق تشيلسي بالدوري الإنجليزي.



كما يظهر خلال الإعلان، تقليد الجماهير العريضة له لجميع حركاته وقصة شعره وملابسه الخاصة، وكذلك قراءة الكتب، مثل كتاب “فن اللامبالاة”، للكاتب الأمريكي مارك مانسون، خاصة بعدما ظهرت صورة لمحمد صلاح وهو يقرأه، مما جعله أكثر الكتب مبيعاً في العالم بعدها.



يذكر أن نجم الساحرة المستديرة محمد صلاح كان قد فاز حديثاً مع فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكان قد فاز قبلها بالحذاء الذهبي للسنة الثانية على التوالي لتتويجه بهداف الدوري الإنجليزي، كما قد اختير مؤخراً ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وهو ما جعله قدوة للشباب العربي.