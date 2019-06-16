تعرف على أكثر المدن العالمية والعربية ازدحاماً

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة TomTom مؤخراً بالكشف عن قائمتها السنوية لأكثر المدن ازدحاماً حول العالم خلال عام 2018 الماضي، وذلك من خلال تحليل إحصائيات الحركة المروية في 403 مدينة حول العالم داخل 56 دولة وعبر 6 قارات مختلفة.

بعام 2018، جاءت مدينة مومباي الهندية بالمركز الأول كالمدينة التي تعاني من أعلى معدل اختناقات مرورية في العالم، حيث أنه خلال ساعات الذروة بالمساء، يصل متوسط الزيادة في الوقت الذي يقضيه السائقين داخل سياراتهم إلى الضعف، أي أن قيادة مسافة تستهلك 30 دقيقة فقط، تستهلك عادة أكثر من ساعة كاملة هناك مع معدل اختناقات مرورية يبلغ 65%.

بالمركز الثاني جاءت مدينة بوغوتا الكولومبية، وتبعتها مدينة ليما في بيرو، لنجد بعدها مدينة نيودلهي الهندية أيضاً بالمركز الرابع فيما كانت مدينة موسكو الروسية هي خامس أزحم مدينة في العالم.

1- القاهرة

وفيما يتعلق بالدول العربية، فنجد أن مدينة القاهرة في مصر هي الأكثر ازدحاماً عربياً، ورقم 17 عالمياً بنسبة اختناقات مرورية تبلغ 44%، وهو ما يشير إلى أن كل رحلة تستغرق 30 دقيقة في المتوسط أثناء الليل، سوف تستغرق في ساعات الذروة في المتوسط 23 دقيقة إضافية كي يصل أغلب السائقين إلى وجهتهم.

2- الكويت

أما الكويت، فقد جاءت في المركز الثاني عربياً ورقم 194 عالمياً مع معدل ازدحام لا يتعدى 24%،أي أنه في حالات الذروة، تستغرق القيادة 30 دقيقة حوالي 11 دقيقة إضافية فقط للوصول إلى الوجهة اللازمة.

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3- دبي

الزحام في الكويت متماثل مع دبي، حيث تأتي المدينة الإماراتية في المركز الثالث عربياً و202 عالمياً مع نسبة ازدحام قدرها 23%.

4- الرياض

وبالمركز الرابع عربياً و211 عالمياً، نرى مدينة الرياض السعودية في المركز 211 بنسبة ازدحام 23%، بينما جدة كانت أفضل قليلاً بالمركز 272 عالمياً بنسبة ازدحام 20%.

هذا ويذكر أن باقي الدول العربية لم تستطيع الشركة أن تحصل على معلومات كافية عنها، وهو ما أدى لعدم ضمها للقائمة لتفادي عرض بيانات غير دقيقة، فيما يمكن رؤية القائمة بالكامل أدناه.