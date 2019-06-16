كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تكشف عن نسختها الجديدة من الكومبي A6 Allroad والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أودي عن سيارتها A6 Allroad الجديدة، والتي تنتمي لفئة موديلات الكومبي المخصصة للطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الكومبي A6 Allroad الجديدة تتميز عن الإصدارات الأخرى من خلال ألواح الهيكل متباينة اللون وتجهيزة حماية قاع السيارة والهيكل المرتفع لتعزيز المظهر الشرس للسيارة.

وتعتمد السيارة A6 Allroad دائما على نظام الدفع الرباعي ومساعد السير على المنحدرات ومساعد زاوية الميل، كما يوفر نظام التعليق الهوائي المتوائم المزيد من الخلوص الأرضي عند الحاجة لذلك.

Advertisements

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى أن سيارتها A6 Allroad الجديدة يتولى دفعها محرك ديزل مكون من 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 231 حصان أو 286 حصان أو 349 حصان.

ويتولى توجيه القوة لعجلات السيارة الأربعة ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وفي جميع المستويات الثلاثة يعتمد نظام الدفع على تقنية الدفع الهجين 48 فولت للتعزيز الكهربائي لدى عمليات الانطلاق والتسارع ولضمان معدلات استهلاك أقل؛ حيث يصل معدل استهلاك السيارة في أحسن الظروف إلى 5.9 لتر/100 كلم.

ومن المقرر أن تطرح أودي سيارتها A6 Allroad الجديدة بسعر يبدأ من 61 ألف و500 يورو( أي ما يعادل مليون و155 ألف جنيه مصري تقريباً) .