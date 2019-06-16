"فورد" تستدعي 1.2 مليون سيارة بالولايات المتحدة

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، استدعاء حوالي 1.2 مليون مركبة، من طراز "إكسبلورر"، تم بيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اكتشاف عيوب فنية خطيرة بها،

قد تمثل تهديداً لسلامة الركاب، على أن تشمل حملة الاستدعاء السيارات التي تم بيعها خلال الفترة من عام 2011، إلى عام2017.

كما قررت الشركة الأمريكية، سحب 28 ألف سيارة فورد "إكسبلورر"، أيضاً من كندا، بالإضافة إلى عدد آخر من المكسيك.

جدير بالذكر أن "فورد"، قد قامت باستدعاء حوالي 1.5 مليون سيارة، خلال العام الماضي، بعد اكتشاف خلل فني في محركاتها.