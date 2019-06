ايلون ماسك: لدينا تصميم سيارة برمائية بإمكانها الغوص

الخليج ٣٦٥ نت – خلال اجتماع أخير للمساهمين في تيسلا، قام أحد مراسلي جريدة Car and Driver الأمريكية بسؤال مدير الشركة التنفيذي، ايلون ماسك، عن ما إذا كانت الشركة تعمل على صنع سيارة كهربائية برمائية تستطيع السير على الأرض والماء، وعلى الرغم من غرابة السؤال، إلا أنه أكد أن صانعة السيارات الكهربائية فكرت بالفعل في صنع سيارة كهذه.

أكد ايلون أن السوق المناسب لهذا النوع من السيارات صغير جداً ولكنه يتكون من أشخاص سيكونون متحمسون للغاية لتجربة سيارة من هذا النوع، وهو ما جعل تيسلا تعمل سابقاً على رسم تصميمات مبدئية لها.

يذكر أن أن ايلون ماسك قام سابقاً بشراء سيارة لوتس ايسبريت التي كانت قادرة على أن تتحول لغواصة من فيلم جيمس بوند The Spy Who Loved Me back في عام 2013، وذلك مقابل 997,000$ (3.73 مليون ريال)، حيث أعلن حينها أنه ينوي تزويدها بمحرك تيسلا كهربائي وتحويلها لسيارة برمائية حقيقية، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

هذا وقد أكد ايلون في النهاية أن توجه تيسلا لصنع سيارة برمائية حالياً يعد تشتيت لجهود الشركة حالياً، ولكن أفاد في تصريحه أننا ربما نرى نسخة نموذجية من هكذا سيارة في وقت لاحق، خاصة أن الصانعة الأمريكية تعمل حالياً على إنتاج طرازات موديل 3 وموديل S وموديل X، بجانب إنشاء مصنع عملاق في الصين وتحسين البطاريات، إلى جانب الاستعداد للكشف عن بيك اب كهربائية جديدة كلياً وتجهيز شاحنة سيمي الكهربائية.