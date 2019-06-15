نيسان اكس تريل 2021 الجيل القادم تحت الاختبار لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن المصورون التجسسيين من التقاط أولى الصور للجيل القادم من نيسان اكس تريل 2021 الجيل القادم أثناء اختبارها في ولاية ميشيجان الأمريكية.

تظهر النسخة الاختبارية من اكس تريل الجديدة كلياً بتمويهات مكثفة تغطي حتى أغلب المصابيح الأمامية والخلفية، ولكن بالنظر لمظهر الهيكل ككل، يمكن ملاحظة أن الطراز الجديد يحمل مظهر ذو زوايا قائمة أكثر بشكل مختلف عن الموديل الحالي.

أشار المصورين لوجود بعض التشابهات مع نموذج نيسان اكس موشن 2018 الاختباري الذي قدمته نيسان سابقاً، وخاصة من الجزء الخلفي.

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وفيما يتعلق بتغييرات المحركات لنيسان اكس تريل الجديدة، فمن المتوقع أنها قد تحدث محركها 4 سلندر 2.5 لتر بقوة 170 من خلال استبداله بنفس محرك طراز التيما ذو قوة 188 حصان وعزم 244 نيوتن.متر، مع إمكانية توفير نسخة أقوى بمحرك التيما الآخر من نوع 4 سلندر تيربو 2 لتر ذو الضغط المتغير بقوة 248 حصان وعزم 380 نيوتن.متر، كما يمكن أن نرى نسخة هايبرد بمحرك 4 سلندر 2 لتر متصل بمولد كهربائي مع قوة إجمالية 176 حصان.

إلى جانب ذلك، ستطرأ عدة تحديثات على أنظمة مساعدة السائق بما يتضمن قدوم نظام بروبايلوت للقيادة الذاتية مع مثبت سرعة متكيف ومساعد للقاء في المسار إلى جانب دعم تقنيات تحذير مغادرة المسار، مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، مراقبة البقعة العمياء، مع مكابح خلفية أوتوماتيكية عبر حزمة درع أمان السيارة.

هذا ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نيسان اكس تريل 2021 خلال العام المقبل.