“بالصور” سوزوكي جيمني تتحول إلى G-Class بهذه التعديلات

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة تعديلات صينية بتحويل سوزوكي جيمني إلى مرسيدس بنز G-Class صغيرة، والنتيجة مثيرة للإعجاب.. حيث حصلت جيمني على مظهر أكثر صندوقية مع حزمة إضاءة خاصة تحول السيارة إلى موديل فاخر.

جيمني بالفعل تمتعت بمظهر صندوقي ما يعني سهولة تحويلها إلى G-Class صغيرة، كما أضافت الشركة نظام عادم جديد بأنابيب جانبية مع تحديثات للإضاءة والمزيد.. وبشكل عام نرى احترافية العمال الذي عكفوا على هذا التحويل، وعدم اعتراض القانون الصيني كثيراً على مثل هذه النوعيات من التقليد.

ويُذكر أن سوزوكي جيمني لديها تاريخ عريق ممتد لنصف قرن، مع الإعجاب الكبير لمحبي قيادة التضاريس الوعرة بالسيارة منذ تدشين الجيل الرابع لها في 2018، والذي يبدأ سعره من 25,000 دولار (94,000 ريال)، ونقارن ذلك بسعر الـ G-Class الذي يتعدى 100,000 دولار (375,000 ريال).