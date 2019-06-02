“بالصور” نجاح الاختبارات الأولية للتاكسي الطائر الذي يعمل بالهيدروجين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “Alaka’i Technologies” عن نجاح الاختبار الأولي للسيارة الطائرة “سكاي” التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، والتي يمكن قيادتها لمسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلومترات.
وأوضحت الشركة أن خلايا وقود الهيدروجين تُولد طاقة كهربائية يمكن تخزينها في بطارية “أيونات اللثيوم” بالسيارة الطائرة، تكفي لقيادتها لمدى يصل إلى 640 كيلومتراً.
وأوضحت الشركة أن السيارة تصلح لأنشطة التاكسي الطائر، ويمكنها استيعاب خمسة ركاب لاجتياز الزحام المروري على الطرق.
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