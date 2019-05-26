كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تكشف عن سيارة مذهلة بسعر يتخطى مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولكس عن موديل Touareg V8 TDI من سيارتها التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض سوف يتم طرحه في الأسواق بسعر يبدأ من 89 ألف و825 يورو(اي ما يعادل مليون و 700 ألف جنيه مصري تقريباً).

وأوضحت الشركة الألمانية أن أقوى موديلات السيارة Touareg يعتمد على محرك مكون من 8 أسطوانات بقوة 421 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وأشارت فولكس فاجن إلى أن المحرك يولد عزم دوران أقصى يبلغ 900 نيوتن متر، وهو ما بفضله تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 4.9 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاكه من الوقود 7.4 لتر/100 كلم.

وتعتمد السيارة على نظام تعليق هوائي وجنوط مصنوعة من الألومنيوم قياس 19 بوصة ونظام ملاحة ومقاعد جلدية وغطاء خلفي يتم التحكم في فتحه وغلقه بآلية كهربائية.