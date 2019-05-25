عرض الجميح للسيارات على جي ايه سي “GS3 وGA4” الجديدتين كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضاً على “جي ايه سي” موديلات “GS3 وGA4” الجديدتين كلياً. ويأتي هذا تحت شعار “لانطلاقة … جديدة”، ويبدأ العرض من 20 رمضان- 25 مايو 2019. صورة العرض:

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