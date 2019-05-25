منع استخدام سلال الأمتعة الملحقة بالسيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منع استخدام سلال حمل الأمتعة الملحقة بالسيارات، وأيضاً الاكتفاء بالسلال العلوية والمقطورات وفقاً للوائح الفنية المعتمدة من الهيئة؛ نتيجة الآثار السلبية لهذه السلال وما تسببه من مخالفات وحوادث.
وأكدت الهيئة على ضرورة توافق السلال العلوية والمقطورات مع اشتراطات الشركات المصنعة للسيارات، وستعمل كل من وزارة التجارة وإدارات المرور على ضبط المخالفين ومنع المحال من بيعها.
يُذكر أن هذه الخطوات الإجرائية هدفها الأساسي حماية قائدي السيارات من الأخطار المترتبة على السلال الملحقة.
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