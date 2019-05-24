“دراسة” أنظمة سلامة السيارات في الفئات الأقل “ضعيفة”

الخليج ٣٦٥ نت – يعقد معهد تأمين الطرق السريعة الأمريكي مجموعة من الاختبارات للسيارات الجديدة سنوياً لتقييمها حسب مستويات الأمان التي تقدمها، حيث تحصل السيارات الأفضل على الإطلاق على جائزة +Top Safety Pick، في حين تحصل السيارات ذات معدلات الأمان الممتازة على جائزة Top Safety Pick، وهو ما يعتمد على العديد من العناصر المستخدمة بتحديد مثل هذه الاختيارات.

تتضمن هذه العناصر كل من قدرة السيارة على تفادي الاصطدام الأمامي وحتى كفاءة المصابيح الأمامية بجانب أنظمة الأمان المتاحة بها، وقد تطورت العوامل التي يتم بناءً عليها تقرير السيارات الفائزة كثيراً خلال الأعوام الماضية، رغم حصول 30 طراز على جائزة +Top Safety Pick الأعلى في 2019، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة نظراً لأن 28 من الطرازات الفائزة حصلت على الجائزة بعد اختبار الفئات الأعلى منها، وهو ما يشير لكونها فئات ذات سعر أغلى بفارق كبير أحياناً من الفئة القياسية، ما يشير إلى أن الفئات القياسية في مختلف السيارات توفر مستويات أمان منخفضة للغاية غير قادرة على الفوز بأي من هذه الجوائز في حالة اختبارها، ولكن هناك استثناء لذلك في سيارتين فقط.

جاء هذين الطرازين حسب تقرير موقع CarsDirect على هيئة كل من هوندا انسايت التي يبدأ سعرها عند 22,930$ (85,990 ريال)، رغم قلة شعبيتها عالمياً وعدم وجودها بالأسواق الخليجية، بجانب جينيسيس G90 التي تعد سيدان فاخرة يبدأ سعرها عند 70,000$ (262,500 ريال)، والتي ستطرح قريباً أسواقنا الخليجية.