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خبير سيارات يكشف سبب عدم تأثر أسعار السيارات بتراجع الدولار

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قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخبير صناعة السيارات، إن تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 80 قرشا منذ بداية 2019 حتى الآن، سوف يؤدى إلى

تراجع أسعار السيارات بنسبة 2% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مصطفى»، أن أسعار السيارات الموجودة فى السوق حالياً لم تتراجع، لأنه تم التعاقد على استيرادها

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منذ 4 شهور، أي قبل هبوط الدولار، بينما سيظهر أثر الانخفاض على السيارات التى يتم التعاقد عليها حالياً، وستظهر فى السوق الفترة المقبلة.

وأكد خبير صناعة السيارات، أنه في حال تراجع الدولار إلى نحو 16 جنيهاً، ستتراجع أسعار السيارات بحوالي 5%.

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