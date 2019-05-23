“بالفيديو” شاهد الروبوت الشرطي أثناء إصداره مخالفة مرورية

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر الروبوتات في غزو مهامنا اليومية العادية، وآخر مثال على ذلك هو استخدامهم للتعامل مع مسرعي الطريق وإعطاء التذاكر وغير ذلك.

حيث قام مركز بحثي غير ربحي في الولايات المتحدة بتطوير نظام آلي بهدف لجعل عمليات وقف المسرعين والتعامل معهم أكثر سلامة، حيث يقوم ضباط المرور بالتفاعل مع السائقين عن بعد من داخل سياراتهم.

الفيديو المرفق للإعلان عن المشروع يقول: “كل عام 16,915,140 سائق يتم وقفهم في الطرق، منهم 195,078 يواجهون العنف، مع الهجوم على 4,488 ضابط مرور سنوياً، وبين هؤلاء يُقتل 89 سائق و11 ضابط مرور”.

الغرض من المشروع هو إزالة أي فرصة للعنف بين ضابط المرور والسائقين ووضع الروبوتات في محل الخطر، ونرى في الفيديو أن التحكم في الروبوت يتم من داخل سيارة الشرطة، كما أنه مزود بكاميرا ومطبعة تقوم بإخراج تذاكر المرور.

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هذا المشروع لا يزال “في منتصف التطوير”، وقد بدأ صاحب الروبوت بتطويره داخل مرآبه الخاص قبل انتقاله لمركز SRI الدولي البحثي، مصرحاً: “هو جزء من الحل، والذي أتمنى أن ينقذ حياة الناس يوماً ما”.