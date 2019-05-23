الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن ولع مغني الراب الكندي الشهير دريك للتنقل الفاخر ليس مقتصراً على السماء، عقب شرائه لطائرة بوينج 767 خاصة، ليقوم الآن بإضافة مرسيدس مايباخ G650 لاندوليت لأسطوله.
ويقتصر هذا الإصدار النادر على 99 نسخة فقط عالمياً، وهي نسخة أكثر فخامة وأعلى أداءً من G واجن القياسية لتكلف أكثر من نصف مليون دولار (1.87 مليون ريال)، ما يجعلها أغلى SUV تم صنعها في التاريخ، لتتعدى رولز رويس كولينان وبنتلي بنتايجا بسهولة.
هذه السيارة التي حصل عليها دريك هي أول نسخة من نوعها تصل لأمريكا الشمالية، لتشمل مقاعد خلفية فاخرة تم أخذها مباشرة من مرسيدس مايباخ S550، والتي تحتوي على حوامل أكواب مضبوطة حرارياً، مع محرك AMG تيربو مزدوج بـ 12 سلندر بقوة 630 حصان.
ويُذكر أن مرآب دريك يشتمل على سيارات نادرة مثل فيراري لافيراري ومكلارين 675LT وبوجاتي فيرون والمزيد.
مايباخ G650 لاندوليت:
كانت هذه تفاصيل خبر مغني “كيكي” يستعرض مايباخ G650 لاندوليت بجانب طائرته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.