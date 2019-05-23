مغني “كيكي” يستعرض مايباخ G650 لاندوليت بجانب طائرته الخاصة

الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن ولع مغني الراب الكندي الشهير دريك للتنقل الفاخر ليس مقتصراً على السماء، عقب شرائه لطائرة بوينج 767 خاصة، ليقوم الآن بإضافة مرسيدس مايباخ G650 لاندوليت لأسطوله.

ويقتصر هذا الإصدار النادر على 99 نسخة فقط عالمياً، وهي نسخة أكثر فخامة وأعلى أداءً من G واجن القياسية لتكلف أكثر من نصف مليون دولار (1.87 مليون ريال)، ما يجعلها أغلى SUV تم صنعها في التاريخ، لتتعدى رولز رويس كولينان وبنتلي بنتايجا بسهولة.

هذه السيارة التي حصل عليها دريك هي أول نسخة من نوعها تصل لأمريكا الشمالية، لتشمل مقاعد خلفية فاخرة تم أخذها مباشرة من مرسيدس مايباخ S550، والتي تحتوي على حوامل أكواب مضبوطة حرارياً، مع محرك AMG تيربو مزدوج بـ 12 سلندر بقوة 630 حصان.

ويُذكر أن مرآب دريك يشتمل على سيارات نادرة مثل فيراري لافيراري ومكلارين 675LT وبوجاتي فيرون والمزيد.

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مايباخ G650 لاندوليت: