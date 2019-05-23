ببجي وفورتنايت وألعاب أخرى تتاح في سيارات تيسلا قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن وقت انتظارك لشحن التيسلا سيكون أكثر تسلية بكثير مع إعلان المدير التنفيذي ايلون ماسك عن تقديم محركي ألعاب شهيرين لوحدة التحكم الإعلامية في سيارات تيسلا، ما يفتح الباب لاحتماليات ترفيه كثيرة بدون مغادرة السيارة.

ألعاب الفيديو في سيارات تيسلا ليست أمرا جديداً، حيث أطلقت الشركة العام الماضي عدداً من ألعاب الأتاري الخفيفة التي بالإمكان تجربتها على الشاشات المركزية الكبيرة، ولكن تويتات ماسك تثبت أن الخطوة القادمة ستكون أعمق وأقوى.

أكثر من 50% من ألعاب الموبايل يتم تطويرها بمحرك Unity، مثل لعبة بوكيمون جو الشهيرة، وهذا المحرك له دور كبير في صناعة السيارات كذلك، تحديداً مع اودي وتويوتا حيث يخلق أدوات واقع معزز وافتراضي يساعد هذه الشركات في تطوير مشاريعهم الهندسية.

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الخطوة الأكبر هنا هو إضافة محرك Unreal، والذي يدعم ألعاب شهيرة مثل ببجي وفورتنايت وروكيت ليج (عن سيارات تلعب كرة القدم)، ما يعني فتح المجال للكثير من الألعاب الأكثر تطوراً للتسلية داخل سيارات تيسلا.

ويُذكر أن تيسلا أعلنت مسبقاً أن محطات الشحن الخارقة “سوبرتشارجر” ستدعم خدمة الواي فاي قريباً، ما يعني أنه بالإمكان مشاهدة الفيديوهات وتجربة الألعاب الجماعية أثناء شحن السيارات.