بالأرقام.. سوبرا 2020 أسرع وأقوى مما تصرح به تويوتا

الخليج ٣٦٥ نت – الأرقام الرسمية القادمة من تويوتا تشير إلى تسارع سوبرا الجديدة إلى 96 كم\س في 4.1 ثانية، ولكن طبقاً لتجربة واقعية من مجلة Car And Driver، السيارة قادرة على الوصول لتلك السرعة في 3.8 ثانية فحسب.

وتقول تويوتا أن قوة سوبرا 335 حصان وعزم دورانها 494 نيوتن.متر، ولكن مجدداً تؤمن المجلة من تجاربها أن هذه الأرقام متواضعة مقارنة بالمعدلات الحقيقية، حيث سجّلت المحاكاة على الداينو قوة 339 حصان وعزم دوران 578 نيوتن.متر، أي أعلى بـ 4 حصان و84 نيوتن.متر من المعدلات الرسمية.

ويعني ذلك أن تويوتا لسبب ما تقوم بتقليل معدلات أداء محرك بي ام دبليو التيربو سعة 3.0 لتر بست سلندرات، لماذا؟، ربما لإبقاء سوبرا في نفس صف Z4 الجديدة، حيث أن الأرقام الحقيقية من الاختبارات تثبت أن سوبرا تنتج عزم دوران أفضل من Z4 وربما المزيد من الأحصنة.

الميزة الأهم لتويوتا سوبرا فوق بي ام دبليو Z4 هي السعر مع ذلك، حيث تبدأ سوبرا من 49,990 دولار (187,000 ريال)، بينما تبدأ Z4 من 65,690 دولار (247,000 ريال).