شيفروليه سيلفرادو 2020 تحصل على محركات وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شيفروليه مؤخراً عن حصول بيك اب سلفرادو 1500 2020 على تحديث جديد يضيف لها عدد من خيارات المحركات الجديدة والتقنيات الحديثة التي تزيد من قدرتها بالمنافسة.

تبدأ التحديثات مع توفير ناقل أوتوماتيكي 10 سرعات متصل مع محرك V8 سعة 5.3 لتر القياسي بفئة LT Trail Boss ومحرك V8 سعة 6.2 لتر بفئات LT Trail Boss وCustom Trail Boss وRST ، ثم نجد بعد ذلك عدة تقنيات جديدة تتضمن مثبت سرعة متكيف وكاميرات لتحسين رؤية السائق بجانب تحسين قدرة القطر والقدرة الحصانية.

بموديلات 2020، ستأتي أكثر من نصف فئات ونسخ سلفرادو 1500 المختلفة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن.متر، فيما تحصل فئتي Custom Trail Boss وLT Trail Boss على نظام تعليق مرتفع عن الأرض بفارق 5 سم إضافي بجانب حزمة Z71 للطرق الوعرة مع معامل إغلاق خلفي وألواح حماية سفلية مع ممتصات صدمات Rancho وعجلات 18 إنش مع إطارات جوديير للطرق الوعرة.

تأتي فئة Custom Trail Boss بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بسعر يبدأ من 43,865$ (164,500 ريال)، وهو ما يجعلها حسب تصريحات شيفروليه أرخص بيك اب خفيفة بقوة تزيد عن 400 حصان بالأسواق، كما سيتوفر المحرك ذاته بموديلات RST مع دفع رباعي مما يزيد من قدرة القطر إلى 6,078 كجم بشكل يتفوق على كافة المنافسين، كما يمكن الحصول على مزيد من القوة بإضافة حزمة الأداء العالي لهذا المحرك مما يوفر منافذ تهوية وعادم جديد يوفر 435 حصان وعزم 635 نيوتن.متر.

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هذا وتتضمن تقنيات الأمان الجديد حصول سلفرادو الخفيفة والمخصصة للأعمال الشاقة 2020 من فئة HD على 15 كاميرا مختلفة تتضمن خاصية الرؤية من خلال المقطورة الحصرية فقط بهذه البيك في فئتها، إلى جانب تقنية المقطورات الذكية مع دعم الاتصال بتطبيق خارجي، في حين يعمل نظام تثبيت السرعة المتكيف على مسح الطريق أمام البيك اب للحفاظ على مسافة آمنة بينها وبين السيارات الأخرى.