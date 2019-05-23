كتب: باسل الحلواني
كشفت إحدى ورش التصميم الإسبانية عن نموذج مطور من سيارات "بنتلي" الفارهة، يحمل العديد من المواصفات غير المسبوقة.
وأطلق الخبراء على النموذج الجديد "دبابة بنتلي"، حيث يمكن
وتعد "دبابة بنتلي"، واحدة من أكثر السيارات خشونة في العالم، حيث تم
ومن المنتظر أن يتم تصنيع حوالي 15 سيارة من مجنزرة "بتلي" الجديدة، غير أن الورشة الإسبانية لم تعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي لطرحها للمستهلكين.
كانت هذه تفاصيل خبر تجتاز جميع الموانع وتسير في الطرق غير الممهدة.. "بنتلي" تتحول إلى "دبابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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