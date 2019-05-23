تجتاز جميع الموانع وتسير في الطرق غير الممهدة.. "بنتلي" تتحول إلى "دبابة"

كتب: باسل الحلواني

كشفت إحدى ورش التصميم الإسبانية عن نموذج مطور من سيارات "بنتلي" الفارهة، يحمل العديد من المواصفات غير المسبوقة.

وأطلق الخبراء على النموذج الجديد "دبابة بنتلي"، حيث يمكن

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لهذه السيارة اجتياز الموانع والسير في جميع أنواع المناطق الوعرة.

وتعد "دبابة بنتلي"، واحدة من أكثر السيارات خشونة في العالم، حيث تم

تقويتها بجانبين ثقيلين، فضلا عن زيادة الخلوص (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق).

ومن المنتظر أن يتم تصنيع حوالي 15 سيارة من مجنزرة "بتلي" الجديدة، غير أن الورشة الإسبانية لم تعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي لطرحها للمستهلكين.