تعرف على أرخص 3 سيارات "زيرو" في مصر

كتب: باسل الحلواني

تبحث شريحة كبيرة من المستهلكين في مصر، عن السيارات الاقتصادية، التي تتمتع بأسعار رخيصة، واستهلاك معقول للوقود، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

"سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية، أسعار ومواصفات، أرخص 3 سيارات جديدة في مصر، لمساعدة المقبلين على الشراء على اتخاذ القرار المناسب.

سوزوكي ألتو

تعد سوزوكي ألتو "هاتشباك"، أرخص سيارة ركوب في مصر، حيث يبلغ سعرها الرسمي 133.900 جنيه.

وتتوافر "ألتو"، بفئة واحدة بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

جدير بالذكر أن سعر "سوزوكي ألتو"، موديل 2019، قد شهد ارتفاعاً يقدر بحوالي 3 آلاف جنيه، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها رغم ذلك مازالت أرخص سيارة جديدة في السوق المحلية.

زوتي Z100

وبفارق حوالي 3 آلاف جنيه عن "ألتو"، تأتي سيارة "زوتي" الهاتشباك "Z100"، والتي أعلن وكيلها مجموعة "IFG"، عن وصول موديل 2020، إلى مصر.

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وبحسب الوكيل فإن السيارة الجديدة سوف تقدم للمستهلك، بسعر يقدر بـ 136.990 جنيهاً.

وتتوافر السيارة بمحرك سعة 1 لتر قادر على إخراج 75 حصان

عند 6200 لفة بالدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 90 نيوتن /متر عند 3500 لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة من 5 سرعات مانيوال و جنوط مقاس 14 بوصة.

وتحمل "Z100"، فئة واحدة من التجهيزات منها خاصية اضاءة المصابيح الامامية بعد اغلاق السيارة follow me home ووسائد هوائية للراكب الامامى و السائق ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل الكترونيا EBD وحساسات ركن خلفية.

لادا جرانتا

تحتل السيارة الروسية لادا جرانتا، المركز الثالث في قائمة أرخص سيارات "زيرو" في مصر بشكل عام، كما أنها تُعد أرخص سيارة سيدان جديدة.

وشهد سعر "جرانتا، تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعرها أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، ليستقر في النهاية عند 148 ألف جنيه.

وتحمل "جرانتا"، محركاً مكون من 4 سلندرات، سعة 1.6 لتر، بقوة 88 حصان، مرتبط بناقل حركة عادي مكون من 5 سرعات.