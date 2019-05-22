“بالفيديو” هل تايكان الكهربائية تستحق امتلاك لقب سيارة بورش؟

الخليج ٣٦٥ نت – خلال 4 شهور من الآن، ستعلن بورش عن تايكان 2020 الكهربائية التي طال انتظارها خلال أحداث معرض فرانكفورت للسيارات، وقد أتاحت الصانعة الألمانية الفرصة لبعض الإعلاميين بأن يحظوا بتجربة الجلوس داخل بعض نسخها الاختبارية، وقد كان من بينهم اليوتيوبر ThomasGeigerCar الذي جلس بجوار السائق.

أبدى اليوتيوبر إعجابه الشديد بتجربة ركوب تايكان على الرغم من عدم حصوله على فرصة قيادتها، وذلك على الرغم من أنها مازال ينقصها عدة لمسات أخيرة قبل أن تبدأ بالوصول للمستهلكين بالعام المقبل.

من المعروف أن تايكان ستأتي بعدة نسخ وفئات مختلفة، حيث ستكون النسخة الحاملة لاسم تيربو هي الأعلى بقوة 600 حصان تقريباً، وهو ما سيكون كافياً كي تتسارع السيدان الكهربائية رباعية الدفع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 3 ثوان مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/س بمدى 500 كم بشحنة واحدة مع دعم نظام شحن سريع بقدرة 800 فولت يسمح بزيادة مداها بمقدار 100 كم خلال 4 دقائق فقط من الشحن.

هذا وقد اختبرت بورش تايكان الكهربائية عبر برنامج تطوير قاسي في أكثر من 30 دولة بدرجات حرارة تتراوح ما بين -30 درجة مئوية وحتى 50 درجة مئوية على مسافة 6 مليون كم تقريباً.

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لذا نعم، المؤشرات جميعها تعطي تايكان لقب سيارة بورش حقيقية.. وصحيح أنه لا يزال يتوجب علينا الانتظار حتى نختبر ذلك بأنفسنا، لكن صانعة السيارات الألمانية تبذل جهداً لا يصدق في تطويرها، لذا لا نتوقع أبداً عدم “تخطيها” توقعات الجميع.