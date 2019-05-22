شيفروليه ابتكرت حزام أمان يمنع تشغيل السيارة حتى ترتديه

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شيفروليه نظام جديد يمنع تحرك السيارة حتى وضع حزام المقعد، وهو نظام موجه للشباب خاصة لشهرتهم بنسيان الأمر، ما يرفع من خطورة قيادتهم، وسيتم تطبيق النظام بشكل قياسي في موديلات ترافيرس وماليبو وكولورادو 2020 بداية من هذا الصيف.
عند تفعيل هذا النظام، سيتم منع تشغيل السيارة لعشرين ثانية في حالة لم يرتدي السائق حزام المقعد، وخلال هذا الوقت سيرى السائق رسالة في مركز المعلومات كما سيسمع تنبيه صوتي.
ويُذكر أن شيفروليه قدمت نظام مشابه موجه للشباب في 2015، والذي يسمح لأولياء الأمور بالتحكم في وظائف السيارة عند قيادة ابنهم او ابنتهم لها، مثل منع تشغيل الراديو حتى يضع السائق والراكب الأمامي أحزمة المقاعد، أو خفض الصوت بشكل إجباري، كما سيفعّل بعض أنظمة السلامة بشكل أوتوماتيكي مثل التحذير المبكر من الاصطدام.
كما يسمح النظام لأولياء الأمور بوضع تحذير للسرعة بين 65 و120 كم\س، أو وضع حدود قصوى للسرعة عند 135 كم\س، مع إمكانية أولياء الأمور الاطلاع على تقرير عن الرحلة ومسارات القيادة التي تم اتخاذها والسرعات القصوى وغير ذلك لضمان متابعة مستمرة للشباب.
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