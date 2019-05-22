كيا تيلورايد 2020 تدشن رسمياً في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة رسميا أفخم سيارة متعددة الاستخدام (SUV) تنتجها شركة كيا موتورز, حيث تم تقديم السيارات في معارض الشركة الرئيسية في الرياض والدمام وجدة بحضور كبار المسؤولين في شركة الجبر التجارية وشركة كيا موتورز.

وتعد سيارة كيا تيلورايد “إس يو في” متعددة الإستخدام متوسطة الحجم وجريئة ومتينة ومريحة، ومزودة بكل ما هو جديد تمامًا، كما إنها مؤهلة لإرتياد كافة الطرق داخل وخارج المدينة وإرتياد الطرق الوعرة والصحراوية والممرات الجبلية والغابات والطرق السريعة المعبدة والطرق الساحلية الطويلة.

تتيمز سيارة كيا تيلورايد، أكبر سيارات كيا على الإطلاق، بوجود مقاعد مريحة تستوعب ما يصل إلى ثمانية ركاب، ومحرك V6 بقوة 291 حصان وسعة 3.8 ليتر، ومحرك اختياري حسب الطلب، وإطلالة وهيئة رائعة ومدهشة، وباختصار، توفر سيارة كيا تيلورايد إمكانية الاستكشاف والتمتع بالمغامرات في كل عملية قيادة.

ومنذ الوهلة الأولى كان الهدف من تصميم سيارة كيا تيلورايد هو توضيح نوع التواجد المرتبط بسيارات “إس يو في” متعددة الإستخدام الأسطورية الأصلية، حيث إنها كبيرة وجريئة ومربعة الشكل، وتتميز بالمتانة التي تضمن إرتيادها لجميع الأماكن والقدرة على فعل أي شيء، كما تشير اللمسات الخارجية المتطورة إلى أن سيارة تيلورايد تتميز أيضًا بالفخامة والرفاهية الداخلية، وتشتمل مزايا التصميم الرئيسية على غطاء طويل عريض وشبك أمامي واسع “على هيئة أنف النمر”، مما يشير إلى قوتها الكبيرة، هذا إلى جانب المصابيح الأمامية الجريئة المصفوفة على نحو رأسي والمصممة لتعكس القوة والثبات، ومصابيح LED خلفية مقلوبة على شكل حرف” L”، كما تعكس لوحات سيارة كيا تيلورايد المطولة على الجزء الأمامي للغطاء وعلى الباب الخلفي هوية مميزة لسيارات الدفع الرباعي المميزة “إس يو في” من كيا، كما إن تفاصيل هيئتها، وشكل الزجاج الأمامي بها والشكل الجانبي المصقول تظهر درجة من الشكل العضلي، كما إن لوحة الانزلاق الخلفية المصممة بشكل قوي، إلى جانب فتحات العادم المزدوجة المتكاملة، تظهر قدرة ومتانة السيارة على إرتياد الطرق الوعرة.

ولقد تم التصميم الداخلي لمقصورة سيارة كيا تيلورايد لمواصلة الانطباع عن فخامة السيارة، كما تم دمج المقابض في الكونسول الأوسط، مما يوحي بإمكانية تحدي الطرق الوعرة، إلى جانب أن الكونسول العريض قد تم تشطيبه بمواد ممتازة، مع أشكال أفقية مصممة لعكس الشعور الكبير بالرحابة. تعد سيارة كيا تيلورايد “من السيارات الفخمة” أكثر من “أنها سيارة متعددة الإستخدام”، كما توفر المقصورة الفسيحة حيز واسع للفخذ والكتف والساق والرأس لجميع الركاب، بما في ذلك الركاب في الصف الثالث.

تم تصميمها لكثب الثقة وتحقيق المتانة والقدرة

لقد تم تصميم سيارة كيا تيلورايد لتكون قادرة على تحدي مجموعة واسعة من ظروف القيادة والتمتع بها وكثب الثقة، كما تتميز سيارة الدفع الرباعي (SUV) بمجموعة من المزايا التي تسهم في متعة القيادة المتجاوبة وفي أدائها.

سيارة كيا تيلورايد مزودة بمحرك كيا (Atkinson Cycle ‘Lambda II) سعة 3.8 لتر (بنظام الحقن المباشر للبنزين)، وقوة 291 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 355 نيوتن متر (36.2 كجم-م) عند 5,200 دورة في الدقيقة، وفي ظل وجود ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، يمكنك الاختيار من بين أربعة أوضاع للقيادة في سيارة كيا تيلورايد هي: الذكية (Smart)، والبيئية (Eco)، والرياضية (Sport)، والراحة (Comfort)، حيث أن كل وضع يتميز بإعدادات مختلفة لتوليد قوة الدفع، ومجموعة القيادة، وجهود التوجيه، للسماح للسائقين بإختيار وضعية القيادة الخاصة بهم في أي لحظة.

وتوفر سيارة كيا تيلورايد أيضًا نظام الدفع الرباعي الاختياري النشط حسب الطلب (AWD) لزيادة ثقة السائق في تحدي كافة الظروف، حيث يعزز نظام الدفع الرباعي (AWD) من أداء قيادة السيارة من خلال التوزيع الفعال لعزم الدوران بين العجلات الأمامية والخلفية وفقًا لظروف الطريق ومدخلات السائق، كما تستخدم السيارة نظام الدفع الرباعي الكهروهيدروليكي لتنشيط الكلتش “القابض” متعدد الألواح على نحو دقيق، وإعادة توزيع القدرة باستمرار على كل محور، وفي ظروف القيادة العادية، يتم توزيع الطاقة وفقًا لوضع القيادة المحدد، حيث أن وضعي “Eco” و”Smart” تستخدمان 100٪ من قدرة المحرك في العجلات الأمامية في الظروف العادية، في حين يستخدم وضع “Comfort” نسبة 80٪ من الطاقة في الدفع الأمامي و20٪ في الدفع الخلفي، بينما تستخدم وضعية “Sport” عزم دوران بنسبة 65:35 بين المحورين الأمامي والخلفي.

كما تعتبر سيارة كيا تيلورايد أيضًا أول سيارة تطبق نظام القيادة بحسب التضاريس (Multi Terrain Control system) الجديد من كيا، مما يتيح للسائقين الاختيار من بين ثلاثة أوضاع مختلفة لظروف القيادة: “الطين” و”الرمال” و”الثلج”، حيث أن وضعية “الثلج” تحد من إنزلاق الإطارات على الطرق الجليدية أو الثلجية لضمان إستقرار وثبات السيارة، في حين تسمح وضعية “الطين” تطبيق عزم دوران أكثر قوة مع الحد من إرتفاع سرعة ناقل الحركة، مما يساعد العجالات في الدوران للحفاظ على عزم الحركة في الوحل، في حين تمنع وضعية “الرمل” الإطارات من أن تحفر داخل الرمل عن طريق توزيع المستويات المثلى لعزم الدوران على كل إطار.

تمنحك سيارة كيا تيلورايد المزيد من الثقة والاستمتاع بالقيادة والراحة من خلال نظام التعليق القياسي المستقل الكامل رباعي الدفع، حيث يعمل نظام التعليق الخلفي الاختياري ذو التسوية الذاتية على ضبط ارتفاع سيارة كيا تيلورايد تلقائيًا وفقًا لحمل السيارة، لزيادة التحكم والاستقرار في السيارة (اختياري في موديلات سيارات “جي تي” لاين)، ويوجد إلى جانب نظام التعليق المستقل تمامًا هيكلًا متينًا وجسمًا صلبًا، مع غلاف أحادي الهيكل يتكون من 59.4٪ من الفولاذ المطور عالي القوة، ولقد تم تصميم الهيكل الصلب لتقليل الاهتزازات في جميع أنحاء الجسم لتوفير مزيد من الراحة على الطريق، كما أنه يدعم أداء سيارة كيا تيلورايد الآمن عند التصادم (لا قدر الله).

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التمتع بمغامرات في ظل الفخامة

لقد تم التخطيط الداخلي لمقصورة سيارة كيا تيلورايد من قبل مصممو كيا في إنشاء مقصورة راقية بمواد متميزة، والاهتمام الشديد بالتفاصيل، بوجود مجموعة من المزايا المريحة.

تم الانتهاء من تصميم طبلون السيارة من المعدن المصقول والمواد الخشبية المصقولة غير اللامع، في حين يمكن تحديد المقاعد بتنجيد جلد مبطن ومزخرف بدقة عالية، توفر عجلة القيادة المغلفة بالجلد إمكانية الضبط والتعديل والاطالة والإمالة، كما إنها أيضًا مزودة بعناصر تسخين، بالإضافة إلى أن مقاعد الصف الأول والثاني يمكن تسخينها وتهويتها بشكل اختياري، كما يمكن إمالة مقاعد الصف الثالث لراحة الركاب، مما يتيح لهم تحديد الوضعية المثلى للجلوس، ويتميز نظام سيارة كيا تيلورايد للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بفتحات السقف في جميع أنحاء السيارة، مما يزيد من الراحة مع انتشار أوسع لتدفق الهواء إلى جميع أنحاء المقصورة، في حين أن الصف الثاني مزود بلوحة تحكم مناخية مثبتة على السقف، علاوة على ذلك، تم تجهيز التصميم الداخلي بخطافات لإبقاء العبوات والحقائب بعيدة عن الأرض وبعيدة عن أقدام الركاب.

الأنظمة التقنية والعديد من الأجهزة، وسائل الاتصال المتطورة، مزايا السلامة والأنظمة المساعدة للسائق:

إن سيارة كيا تيلورايد مزودة بمجموعة من التقنيات المتطورة، حيث أنها تشتمل على حزمة الأجهزة المختلفة بتقنية “Drive Wise” والأنظمة المساعدة للسائق (ADAS) من كيا، وقائمة طويلة من الأجهزة الموحدة في جميع السيارات والأجهزة الاختيارية*

إن سيارة تيلورايد باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة من شركة كيا، تتميز بوجود مجموعة شاملة من ابتكارات الأنظمة المساعدة للسائق لتعزيز السلامة وتعزيز ثقة السائقين، والتي تشتمل على:

نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)

نظام المساعدة في عدم الاصطدام الأمامي (FCA)

إضائة عالية مساعدة (HBA )

نظام تحذير من مغادرة المسار (LDW)

نظام الحفاظ على مسار السيارة (LKA)

شاشة مراقبة النقطة العمياء (BVM)

نظام تحذير السائق (DAW)

التحكم الذكي في السرعة مع نظام التوقف التام ثم الإستمرار

جهاز التنبيه بالمسافة المتاحة عند تحرك السيارة إلى الأمام والخلف لإيقافها

شاشة الرؤية المحيطية (SVM)

وتعتبر سيارة كيا تيلورايد أيضًا أول سيارة SUV متعددة الإستخدام مزودة بأحدث ابتكارات السلامة النشطة للشركة، بما في ذلك نظام التحذير من التصادم بسبب النقطة العمياء (BCA-R)، حيث يستخدم نظام BCA-R كاميرة لتتبع التغييرات في مسار السيارة، وإذا اكتشف وجود أي كائن في المسار المقصود، فسوف يحدث ضغط في الفرامل على العجلة الأمامية على الجانب الآخر للمساعدة في الحفاظ على المسار السابق، بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي عبر حركة المرور (RCCA) يقوم بإستخدام فرامل السيارة إذا تم اكتشاف تأثير وشيك، كما تم تصميم نظام الإلتزام بالمسار/الحارة (LFA) لمراقبة علامات المسار للمساعدة في الحفاظ على أن تكون سيارة كيا تيلورايد في وسط المسار وتنشيط نظام تثبيت السرعة الذكي (SCC) والتحكم الذكي والمتطور في سرعة السيارة المزود بنظام التوقف الذكي عند عدم الحركة، وأخيرًا، تتوفر ميزة نظام الخروج الآمن من السيارة (SEA) كخيار، وفي بعض الحالات، عندما يكتشف نظام الخروج الآمن من السيارة جسماً يقترب من الخلف، يتجاهل محاولات إلغاء قفل أمان الطفل الإلكتروني حتى يمر الجسم المكتشف.

علاوة على ذلك، فإن سيارة كيا تيلورايد مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام إدارة إستقرار وثبات السيارة والتحكم الإلكتروني في الثبات، فضلاً عن نظام التحكم المساعد في بدء التشغيل ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ولقد تم تزويد السيارة بسبع وسائد هوائية لزيادة أمان الركاب في حالة حدوث تصادم (وسائد هوائية متطورة مزدوجة أمامية، ووسائد هوائية جانبية مثبتة على المقعد الأمامي، ووسائد ستارة هوائية جانبية مزودة بمستشعر عند اكتشاف إنقلاب السيارة وتدحرجها لا سمح الله، ووسائد هوائية جانبية للسائق).

إن سيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف لا يمكن أن تكون مفيدة في التطبيق العملي بدون وجود مجموعة من التقنيات المصممة لتعزيز الراحة لأصحابها، لذلك، تم تزويد سيارة كيا تيلورايد بخاصية “تحدث السائق – Driver Talk”، الجديدة، والتي تستخدم ميكروفونًا لتضخيم صوت السائق للركاب في الخلف وتحسين الاتصال، كما تعمل خاصية “الهدوء – Quiet Mode” في سيارة كيا تيلورايد أيضًا على إلغاء نشاط جميع السماعات باستثناء سماعات الصف الأمامي، مما يتيح للركاب في الخلف الاستمتاع بالهدوء، ويمكن أن يوجد في السيارة، كميزة إختيارية، شاشة العرض الأمامية (HUD) كطريقة سهلة للسائق لمعرفة أهم معلومات القيادة، وإمكانية التنقل التدريجي بين المعلومات بسرعة ومعرفة قيود السرعة، فضلاً عن التحكم الذكي في السرعة وتلقي التحذيرات المتعلقة بالنقطة العمياء، وأخيرًا، يستخدم نظام تنبيه الركاب في الخلف مستشعرات فوق صوتية مصممة للكشف عن حركة الأطفال أو الحيوانات الأليفة في الصفين الثاني والثالث بعد قفل أبواب السيارة، وإصدار تنبيهات صوتية للسائق.

تتوفر سيارة كيا تيلورايد مزودة بشاشة لمس ملونة مقاس 10.25 بوصة مع شاشة للرؤية الخلفية وتوجيه السائق عند وقوف السيارة، إلى جانب نظام صوت من شركة هارمان/كاردون بقوة 630 واط، و10 مكبرات صوت (AM/FM) مع وجود نظام الصوت المحيطي مزود بتقنية كلاري فاي “Clari-Fi™” المبتكرة التي يمكنها استعادة الصوت الأصلي الغني للموسيقى المفقودة أثناء عملية ضغط الصوت الرقمية، كما إنها تعتبر مثالية للعائلات التي تسافر بمجموعة من الأجهزة المحمولة، حيث أن السيارة مزودة أيضًا بنظام شحن لاسلكي إختياري للهاتف الذكي ونظام الإتصال اللاسلكي البلوتوث المتعدد، مما يسمح لهاتفين بالاتصال بالسيارة في وقت واحد، ويوجد ما يصل إلى ستة منافذ شحن USB – اثنان في كل صف (مع وجود خمسة منافذ USB حسب المعيار).