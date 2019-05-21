ما يجب عليك فعله عند اصطحاب وعاء وقود احتياطي

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات في بعض الأحيان عند السفر لمسافات طويلة أو عند التوجه للرحلات والتخييم بعض المواقف المزعجة، من هذه المواقف نفاذ خزان وقود السيارة أثناء السير، لذا يلجأ كثير من قائدي السيارات إلى اصطحاب أوعية كبيرة ممتلئة بالوقود، لكن لعدم الدراية الكاملة لكيفية ربط الوعاء أو حجمه، فإنه أحياناً ينسكب في السيارة مما يعرضها لخطر الحريق.



لذا وجهت الهيئة الألمانية للفحص الفني لقائدي السيارات عدة نصائح عند السفر في الرحلات الطويلة خاصة بالحفاظ على وقود السيارة من النفاذ أثناء الرحلة، والشروط الواجب توافرها في وعاء الوقود الاحتياطي إذا قام قائد السيارة بالاحتفاظ به أثناء الرحلة.قالت الهيئة الألمانية أن السيارات الحديثة تمتلك عدد من الأنظمة والتقنيات التي تعمل على خفض استهلاك السيارة للوقود بنسبة كبيرة، بحيث يمكن للسيارة قطع حوالي 1000 كيلو متر أو أكثر في حال امتلاء خزان الوقود، ومع القيادة بأسلوب معتدل.



أما في حال السيارات القديمة أو عند رغبة قائدي السيارات الحديثة زيادة الاحتياط واصطحاب وعاء وقود في السيارة أثناء الرحلة، فيجب الالتزام بعدة معايير محددة، ومنها اصطحاب وعاء ذي سعة تتراوح بين 5 و10 لتر على أقصى تقدير.

كما نصحت الهيئة بتخزين وعاء الوقود الاحتياطي في صندوق الأمتعة مع تأمينه جيداً بحيث لا يسقط في حال الكبح الكامل أو خلال مناورات التفادي، وهو ما قد يعرض السيارة لخطر الاشتعال، وذلك باستعمال أحزمة ربط أو أحزمة تثبيت جيدة.